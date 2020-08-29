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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 928 bin 630 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 925 bin 199 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
29.08.2020 09:15 | Son Güncelleme: 29.08.2020 09:15

Türkiye'de dün günlük bazda 928 bin 630 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 925 bin 199 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 38 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 862 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 928 bin 630 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 925 bin 199 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,87 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,51 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 22,20 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 149 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 581 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

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