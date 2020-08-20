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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 941 bin 200 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 937 bin 995 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
20.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:13

Türkiye'de dün günlük bazda 941 bin 200 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 937 bin 995 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 452 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 306 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 941 bin 200 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 937 bin 995 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,21 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,10 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 21,95 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1266 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 471 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

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