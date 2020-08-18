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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 899 bin 976 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 608 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
18.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:44

Türkiye'de dün günlük bazda 899 bin 976 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 608 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 562 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 670 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 899 bin 976 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 608 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,82 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,64 ile ithal kömür ve yüzde 18,34 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1645 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

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