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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 807 bin 539 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 814 bin 462 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
10.08.2020 09:31 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:34

Türkiye'de dün günlük bazda 807 bin 539 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 814 bin 462 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 506 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 433 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 807 bin 539 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 814 bin 462 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,75 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,32 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,79 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 453 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 531 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

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