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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 869 bin 961 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 356 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
05.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:56

Türkiye'de dün günlük bazda 869 bin 961 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 356 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 709 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 403 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 869 bin 961 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 356 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,93 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,21 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 22,02 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 885 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 490 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

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