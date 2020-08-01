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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 666 bin 477 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 658 bin 422 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
01.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:00

Türkiye'de dün günlük bazda 666 bin 477 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 658 bin 422 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 16 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 851 megavatsaatle 10.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 666 bin 477 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 658 bin 422 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 176 bin 570 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 113 bin 542 megavatsaatle doğal gaz ve 109 bin 465 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 392 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 447 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

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