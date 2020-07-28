Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Türkiye'de dün günlük bazda 927 bin 828 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 246 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 927 bin 828 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 246 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 96 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 189 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 927 bin 828 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 246 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 234 bin 974 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 229 bin 470 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri ve 205 bin 878 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan dün 5 bin 780 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 361 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA