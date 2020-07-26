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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 896 bin 755 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 509 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
26.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 26.07.2020 11:30

Türkiye'de dün günlük bazda 896 bin 755 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 509 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 474 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 699 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 896 bin 755 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 509 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 251 bin 365 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 200 bin 420 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 154 bin 630 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 92 megavatsaat elektrik ithalatı, 2 bin 338 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

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