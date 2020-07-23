Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 241 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 934 bin 625 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 241 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 934 bin 625 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 51 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 6 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 933 bin 241 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 934 bin 625 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 227 bin 596 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 188 bin 652 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 183 bin 174 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 267 megavatsaat elektrik ithalatı, 2 bin 882 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA