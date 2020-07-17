HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 902 bin 864 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 898 bin 798 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
17.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:55

Türkiye'de dün günlük bazda 902 bin 864 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 898 bin 798 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 531 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 141 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 902 bin 864 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 898 bin 798 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 211 bin 624 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 205 bin 295 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 202 bin 321 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 640 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 707 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin Güncel
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı Güncel
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı 3. Sayfa
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada...
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü 3. Sayfa
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler Magazin
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu Dünya
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
HDP'li Mensur Işık'ın döverek hastanelik ettiği eşi, yaşadığı kabusu karakolda anlattı
HDP'li Mensur Işık'ın döverek hastanelik ettiği eşi, yaşadığı kabusu karakolda anlattı
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Murat Kurum Fatih Sultan Erol Katırcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ahmet Kural Tuvana Türkay Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor Tamer Tuna Ünal Karaman Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Tbmm Adana Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 11:08:03. #1.14#
title