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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 365 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 665 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
15.07.2020 10:01 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:15

Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 365 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 665 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 961 megavatsaatle 17.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 617 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 891 bin 365 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 665 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 194 bin 981 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 179 bin 868 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 175 bin 964 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan dün 4 bin 672 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 372 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

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