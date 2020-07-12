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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 541 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 862 bin 553 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
12.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:27

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 541 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 862 bin 553 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 832 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 284 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 856 bin 541 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 862 bin 553 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 200 bin 650 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu 184 bin 592 megavatsaatle ithal kömür ve 145 bin 914 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 183 megavatsaat elektrik ithalatı, 2 bin 171 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

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