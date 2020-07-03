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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 895 bin 178 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 914 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
03.07.2020 10:03 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:53

Türkiye'de dün günlük bazda 895 bin 178 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 914 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 844 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 117 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 895 bin 178 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 914 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 203 bin 347 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu 198 bin 362 megavatsaatle doğal gaz santralleri ve 193 bin 371 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 153 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 417 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

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