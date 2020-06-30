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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 815 bin 470 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 620 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
30.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:42

Türkiye'de dün günlük bazda 815 bin 470 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 620 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 92 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 560 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 815 bin 470 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 620 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 203 bin 478 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 166 bin 403 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri ve 139 bin 612 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 62 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 912 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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