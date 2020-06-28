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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 766 bin 611 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 772 bin 447 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
28.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:27

Türkiye'de dün günlük bazda 766 bin 611 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 772 bin 447 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 985 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 589 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda 766 bin 611 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 772 bin 447 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 186 bin 186 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 129 bin 417 megavatsaatle linyit santralleri ve 128 bin 268 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 452 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 617 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

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