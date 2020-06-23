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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 756 bin 24 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 767 bin 895 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
23.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:53

Türkiye'de dün günlük bazda 756 bin 24 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 767 bin 895 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 720 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 694 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda 756 bin 24 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 767 bin 895 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 198 bin 625 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 169 bin 404 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri ve 125 bin 742 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 725 megavatsaat elektrik ithalatı, 854 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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