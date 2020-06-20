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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 766 bin 903 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 55 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
20.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:19

Türkiye'de dün günlük bazda 766 bin 903 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 55 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 678 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 26 bin 956 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda 766 bin 903 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 55 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 200 bin 433 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 146 bin 532 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri ve 125 bin 51 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 945 megavatsaat elektrik ithalatı, 1793 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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