Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Türkiye'de dün günlük bazda 770 bin 906 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 775 bin 719 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 770 bin 906 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 775 bin 719 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 564 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 48 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda 770 bin 906 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 775 bin 719 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 179 bin 153 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 158 bin 572 megavatsaatle barajlı hidroelektrik ve 157 bin 261 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 151 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 964 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Kaynak: AA