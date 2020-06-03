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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 705 bin 481 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 712 bin 322 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
03.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:39

Türkiye'de dün günlük bazda 705 bin 481 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 712 bin 322 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 888 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 55 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 705 bin 481 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 712 bin 322 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 175 bin 851 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 155 bin megavatsaatle ithal kömür ve 124 bin 199 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1390 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 231 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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