Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Türkiye'de dün günlük bazda 617 bin 51 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 624 bin 593 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 617 bin 51 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 624 bin 593 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 30 bin 9 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 894 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 617 bin 51 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 624 bin 593 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 179 bin 549 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 125 bin 45 megavatsaatle ithal kömür ve 99 bin 895 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 715 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 257 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Kaynak: AA