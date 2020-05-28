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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 621 bin 850 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 627 bin 472 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
28.05.2020 09:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:07

Türkiye'de dün günlük bazda 621 bin 850 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 627 bin 472 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 465 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 19 bin 393 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 621 bin 850 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 627 bin 472 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 181 bin 494 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 99 bin 505 megavatsaatle akarsu ve 85 bin 433 megavatsaatle rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 857 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 479 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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