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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 463 bin 950 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 459 bin 671 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
26.05.2020 08:59 | Son Güncelleme: 26.05.2020 08:59

Türkiye'de dün günlük bazda 463 bin 950 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 459 bin 671 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 24 bin 723 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 15 bin 289 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 463 bin 950 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 459 bin 671 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 124 bin 143 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 92 bin 485 megavatsaatle akarsu ve 78 bin 594 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 534 megavatsaat elektrik ihracatı, bin 255 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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