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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 668 bin 72 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 667 bin 952 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
19.05.2020 09:54 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:54

Türkiye'de dün günlük bazda 668 bin 72 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 667 bin 952 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 464 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 956 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 668 bin 72 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 667 bin 952 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 173 bin 271 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 116 bin 901 megavatsaatle akarsu santralleri ve 104 bin 486 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 158 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 38 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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