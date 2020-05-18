Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Türkiye'de dün günlük bazda 628 bin 31 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 632 bin 563 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 628 bin 31 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 632 bin 563 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 746 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 426 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 628 bin 31 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 632 bin 563 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 187 bin 990 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 90 bin 564 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 119 bin 54 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye dün 4 bin 585 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 117 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA