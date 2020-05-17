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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 669 bin 346 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 671 bin 646 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
17.05.2020 09:26 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:26

Türkiye'de dün günlük bazda 669 bin 346 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 671 bin 646 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 863 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 845 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 669 bin 346 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 671 bin 646 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 177 bin 706 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 131 bin 309 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 119 bin 753 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 498 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 798 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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