Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 674 bin 890 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 678 bin 790 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 674 bin 890 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 678 bin 790 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 718 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 977 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 674 bin 890 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 678 bin 790 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 185 bin 660 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 132 bin 197 megavatsaatle akarsu ve 131 bin 720 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 2 bin 917 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 817 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA