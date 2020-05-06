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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
06.05.2020 09:26 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:26

Türkiye'de dün günlük bazda 678 bin 646 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 683 bin 714 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 678 bin 646 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 683 bin 714 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 717 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 18 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 678 bin 646 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 683 bin 714 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 181 bin 798 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 136 bin 550 megavatsaatle ithal kömür ve 127 bin 360 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 2 bin 761 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 828 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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