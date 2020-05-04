Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 559 bin 571 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 562 bin 48 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 559 bin 571 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 562 bin 48 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 28 bin 438 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 18 bin 411 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 559 bin 571 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 562 bin 48 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 138 bin 379 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 116 bin 268 megavatsaatle akarsu ve 101 bin 297 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 2 bin 629 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 106 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA