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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
03.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:40

Türkiye'de dün günlük bazda 556 bin 113 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 563 bin 548 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 556 bin 113 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 563 bin 548 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 28 bin 425 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 18 bin 692 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 556 bin 113 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 563 bin 548 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 145 bin 250 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 117 bin 628 megavatsaatle akarsu ve 103 bin 358 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 1604 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 39 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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