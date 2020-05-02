Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 564 bin 792 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 575 bin 512 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 564 bin 792 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 575 bin 512 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 28 bin 123 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 19 bin 481 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 564 bin 792 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 575 bin 512 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 145 bin 755 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 109 bin 574 megavatsaatle akarsu ve 109 bin 368 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 676 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 396 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA