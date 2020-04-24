Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Türkiye'de dün günlük bazda 608 bin 885 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 601 bin 452 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 608 bin 885 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 601 bin 452 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 30 bin 171 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 20 bin 595 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 608 bin 885 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 601 bin 452 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 178 bin 952 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 111 bin 893 megavatsaatle rüzgar santralleri ve 111 bin 882 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 1131 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 564 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA