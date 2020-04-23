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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Haber

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 694 bin 906 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 691 bin 34 megavatsaat oldu.

23.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:34
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 694 bin 906 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 691 bin 34 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 149 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 148 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 694 bin 906 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 691 bin 34 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 203 bin 693 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 121 bin 415 megavatsaatle akarsu santralleri ve 114 bin 566 megavatsaatle rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 1134 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 6 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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