Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Türkiye'de dün günlük bazda 632 bin 898 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 638 bin 15 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 632 bin 898 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 638 bin 15 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 366 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 677 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 632 bin 898 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 638 bin 15 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 208 bin 124 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 118 bin 764 megavatsaatle ithal kömür ve 102 bin 443 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 288 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 405 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA