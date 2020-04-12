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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 544 bin 438 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 541 bin 195 megavatsaat oldu.

12.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:10
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 544 bin 438 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 541 bin 195 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 28 bin 126 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 18 bin 617 megavatsaatle 10.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 544 bin 438 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 541 bin 195 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 150 bin 420 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 99 bin 792 megavatsaatle akarsu santralleri ve 90 bin 80 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 111 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 868 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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