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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 661 bin 948 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 660 bin 414 megavatsaat oldu.

08.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:12
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 661 bin 948 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 660 bin 414 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 466 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 81 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 661 bin 948 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 660 bin 414 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 201 bin 366 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 126 bin 709 megavatsaatle rüzgar santralleri ve 111 bin 136 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 373 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 839 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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