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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 695 bin 445 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 701 bin 674 megavatsaat oldu.

31.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:52
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 695 bin 445 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 701 bin 674 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 762 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 764 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 695 bin 445 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 701 bin 674 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 211 bin 794 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 117 bin 397 megavatsaatle akarsu santralleri ve 103 bin 641 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 590 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 819 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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