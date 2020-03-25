Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Türkiye'de dün günlük bazda 753 bin 759 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 760 bin 480 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 753 bin 759 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 760 bin 480 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 539 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 860 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 753 bin 759 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 760 bin 480 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 215 bin 12 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 152 bin 940 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 101 bin 100 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 9 bin 264 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 985 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA