Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Türkiye'de dün günlük bazda 840 bin 875 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 845 bin 455 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 840 bin 875 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 845 bin 455 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 425 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 382 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 840 bin 875 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 845 bin 455 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 215 bin 3 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 174 bin 621 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 114 bin 21 megavatsaatle rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 494 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 74 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA