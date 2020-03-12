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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 793 bin 529 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 795 bin 531 megavatsaat oldu.

12.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:32
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 793 bin 529 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 795 bin 531 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 694 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 33 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 793 bin 529 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 795 bin 531 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 204 bin 246 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 174 bin 716 megavatsaatle ithal kömür ve 138 bin 205 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 239 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 241 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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