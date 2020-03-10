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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 759 bin 701 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 758 bin 994 megavatsaat oldu.

10.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:32
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 759 bin 701 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 758 bin 994 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 772 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 577 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 759 bin 701 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 758 bin 994 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 177 bin 795 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 174 bin 834 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri ve 102 bin megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 392 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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