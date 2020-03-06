06.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:36

Türkiye'de dün günlük bazda 818 bin 213 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 817 bin 765 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 469 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 153 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 818 bin 213 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 817 bin 765 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 201 bin 538 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 196 bin 337 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 117 bin 750 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 712 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 264 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA