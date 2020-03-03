03.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:30

Türkiye'de dün günlük bazda 786 bin 403 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 789 bin 930 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 443 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 44 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 786 bin 403 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 789 bin 930 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 197 bin 726 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 185 bin 32 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 99 bin 916 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 811 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 337 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA