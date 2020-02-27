27.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:20

Türkiye'de dün günlük bazda 799 bin 900 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 806 bin 955 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 541 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 126 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 799 bin 900 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 806 bin 955 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 189 bin 148 megavatsaatle hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 172 bin 947 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 119 bin 286 megavatsaatle rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 2 bin 863 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 918 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA