25.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:32

Türkiye'de dün günlük bazda 821 bin 181 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 888 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 541 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 628 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 821 bin 181 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 888 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 192 bin 318 megavatsaatle hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 177 bin 309 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 166 bin 527 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 816 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 522 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA