14.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:28

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 487 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 851 bin 323 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 514 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 89 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 856 bin 487 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 851 bin 323 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 259 bin 318 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 209 bin 196 megavatsaat ile ithal kömür ve 148 bin 145 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 875 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 711 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA