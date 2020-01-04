04.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:40

Türkiye'de dün günlük bazda 866 bin 615 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 423 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 361 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 425 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 866 bin 615 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 864 bin 423 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 207 bin 237 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 201 bin 719 megavatsaat ile doğal gaz ve 165 bin 612 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 302 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 494 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA