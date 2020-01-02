02.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:22

Türkiye'de dün günlük bazda 678 bin 424 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 683 bin 38 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 588 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 23 bin 491 megavatsaat ile 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 678 bin 424 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 683 bin 38 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 174 bin 770 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 118 bin 243 megavatsaat ile linyit ve 114 bin 633 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 589 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 203 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA