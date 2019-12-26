26.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:00

Türkiye'de dün günlük bazda 847 bin 671 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 858 bin 177 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 136 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 313 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 847 bin 671 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 858 bin 177 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 204 bin 77 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 201 bin 763 megavatsaat ile ithal kömür ve 155 bin 650 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 74 megavatsat elektrik ihracatı, 13 bin 580 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA