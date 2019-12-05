05.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:44

Türkiye'de dün günlük bazda 866 bin 372 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 243 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 88 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 439 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 866 bin 372 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 243 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 219 bin 846 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 206 bin 658 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 144 bin 997 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 589 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 4 bin 460 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Kaynak: AA