22.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:47

Türkiye'de dün günlük bazda 802 bin 489 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 803 bin 820 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 905 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 959 megavatsaat ile 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 802 bin 489 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 803 bin 820 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 230 bin 603 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 204 bin 549 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 137 bin 164 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 264 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 11 bin 595 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Kaynak: AA